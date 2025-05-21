통화 / AFGE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.2600 USD 0.1100 (0.57%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AFGE 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.0700이고 고가는 19.2600이었습니다.
American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGE News
- 2 High-Yield, Investment-Grade Bonds For Your Retirement Portfolio
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- AFGE stock touches 52-week low at $16.23 amid market headwinds
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
- American Financial Group stock hits 52-week low at $16.26
일일 변동 비율
19.0700 19.2600
년간 변동
16.1200 20.7700
- 이전 종가
- 19.1500
- 시가
- 19.1500
- Bid
- 19.2600
- Ask
- 19.2630
- 저가
- 19.0700
- 고가
- 19.2600
- 볼륨
- 17
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- 10.06%
- 6개월 변동
- 12.60%
- 년간 변동율
- -2.97%
20 9월, 토요일