AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due

19.1500 USD 0.0250 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFGE hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.1100 bis zu einem Hoch von 19.3300 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.1100 19.3300
Jahresspanne
16.1200 20.7700
Vorheriger Schlusskurs
19.1750
Eröffnung
19.1700
Bid
19.1500
Ask
19.1530
Tief
19.1100
Hoch
19.3300
Volumen
30
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
9.43%
6-Monatsänderung
11.96%
Jahresänderung
-3.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K