AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.1500 USD 0.0250 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFGE hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.1100 bis zu einem Hoch von 19.3300 gehandelt.
Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.
AFGE News
Tagesspanne
19.1100 19.3300
Jahresspanne
16.1200 20.7700
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.1750
- Eröffnung
- 19.1700
- Bid
- 19.1500
- Ask
- 19.1530
- Tief
- 19.1100
- Hoch
- 19.3300
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 9.43%
- 6-Monatsänderung
- 11.96%
- Jahresänderung
- -3.53%
