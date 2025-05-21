Валюты / AFGE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
18.9932 USD 0.0782 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFGE за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9700, а максимальная — 18.9932.
Следите за динамикой American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AFGE
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- AFGE stock touches 52-week low at $16.23 amid market headwinds
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
- American Financial Group stock hits 52-week low at $16.26
Дневной диапазон
18.9700 18.9932
Годовой диапазон
16.1200 20.7700
- Предыдущее закрытие
- 18.9150
- Open
- 18.9700
- Bid
- 18.9932
- Ask
- 18.9962
- Low
- 18.9700
- High
- 18.9932
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 8.53%
- 6-месячное изменение
- 11.04%
- Годовое изменение
- -4.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.