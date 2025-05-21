КотировкиРазделы
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due

18.9932 USD 0.0782 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFGE за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9700, а максимальная — 18.9932.

Следите за динамикой American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.9700 18.9932
Годовой диапазон
16.1200 20.7700
Предыдущее закрытие
18.9150
Open
18.9700
Bid
18.9932
Ask
18.9962
Low
18.9700
High
18.9932
Объем
3
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
8.53%
6-месячное изменение
11.04%
Годовое изменение
-4.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.