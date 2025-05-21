QuotazioniSezioni
AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due

19.2600 USD 0.1100 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFGE ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.0700 e ad un massimo di 19.2600.

Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.0700 19.2600
Intervallo Annuale
16.1200 20.7700
Chiusura Precedente
19.1500
Apertura
19.1500
Bid
19.2600
Ask
19.2630
Minimo
19.0700
Massimo
19.2600
Volume
17
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
10.06%
Variazione Semestrale
12.60%
Variazione Annuale
-2.97%
20 settembre, sabato