AFGE: American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due
19.2600 USD 0.1100 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFGE ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.0700 e ad un massimo di 19.2600.
Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 4.500% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.0700 19.2600
Intervallo Annuale
16.1200 20.7700
- Chiusura Precedente
- 19.1500
- Apertura
- 19.1500
- Bid
- 19.2600
- Ask
- 19.2630
- Minimo
- 19.0700
- Massimo
- 19.2600
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 10.06%
- Variazione Semestrale
- 12.60%
- Variazione Annuale
- -2.97%
20 settembre, sabato