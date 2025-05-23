Dövizler / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.6800 USD 0.2100 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFGD fiyatı bugün 0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.4300 ve Yüksek fiyatı olarak 22.6800 aralığında işlem gördü.
American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
22.4300 22.6800
Yıllık aralık
18.8229 25.5800
- Önceki kapanış
- 22.4700
- Açılış
- 22.4700
- Satış
- 22.6800
- Alış
- 22.6830
- Düşük
- 22.4300
- Yüksek
- 22.6800
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- 0.93%
- Aylık değişim
- 7.18%
- 6 aylık değişim
- 5.00%
- Yıllık değişim
- -10.71%
21 Eylül, Pazar