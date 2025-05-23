クォートセクション
通貨 / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.4700 USD 0.3200 (1.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFGDの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり22.1950の安値と22.4700の高値で取引されました。

American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.1950 22.4700
1年のレンジ
18.8229 25.5800
以前の終値
22.1500
始値
22.2200
買値
22.4700
買値
22.4730
安値
22.1950
高値
22.4700
出来高
16
1日の変化
1.44%
1ヶ月の変化
6.19%
6ヶ月の変化
4.03%
1年の変化
-11.54%
