通貨 / AFGD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.4700 USD 0.3200 (1.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFGDの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり22.1950の安値と22.4700の高値で取引されました。
American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGD News
- 2 High-Yield, Investment-Grade Bonds For Your Retirement Portfolio
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
1日のレンジ
22.1950 22.4700
1年のレンジ
18.8229 25.5800
- 以前の終値
- 22.1500
- 始値
- 22.2200
- 買値
- 22.4700
- 買値
- 22.4730
- 安値
- 22.1950
- 高値
- 22.4700
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 1.44%
- 1ヶ月の変化
- 6.19%
- 6ヶ月の変化
- 4.03%
- 1年の変化
- -11.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K