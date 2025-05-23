Валюты / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.0915 USD 0.0304 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFGD за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.9800, а максимальная — 22.1500.
Следите за динамикой American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AFGD
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
Дневной диапазон
21.9800 22.1500
Годовой диапазон
18.8229 25.5800
- Предыдущее закрытие
- 22.0611
- Open
- 22.1500
- Bid
- 22.0915
- Ask
- 22.0945
- Low
- 21.9800
- High
- 22.1500
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 4.40%
- 6-месячное изменение
- 2.28%
- Годовое изменение
- -13.03%
