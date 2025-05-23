КотировкиРазделы
Валюты / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.0915 USD 0.0304 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFGD за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.9800, а максимальная — 22.1500.

Следите за динамикой American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.9800 22.1500
Годовой диапазон
18.8229 25.5800
Предыдущее закрытие
22.0611
Open
22.1500
Bid
22.0915
Ask
22.0945
Low
21.9800
High
22.1500
Объем
14
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
4.40%
6-месячное изменение
2.28%
Годовое изменение
-13.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.