QuotazioniSezioni
Valute / AFGD
Tornare a Azioni

AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.6800 USD 0.2100 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFGD ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.4300 e ad un massimo di 22.6800.

Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGD News

Intervallo Giornaliero
22.4300 22.6800
Intervallo Annuale
18.8229 25.5800
Chiusura Precedente
22.4700
Apertura
22.4700
Bid
22.6800
Ask
22.6830
Minimo
22.4300
Massimo
22.6800
Volume
7
Variazione giornaliera
0.93%
Variazione Mensile
7.18%
Variazione Semestrale
5.00%
Variazione Annuale
-10.71%
20 settembre, sabato