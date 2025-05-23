Valute / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.6800 USD 0.2100 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFGD ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.4300 e ad un massimo di 22.6800.
Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.4300 22.6800
Intervallo Annuale
18.8229 25.5800
- Chiusura Precedente
- 22.4700
- Apertura
- 22.4700
- Bid
- 22.6800
- Ask
- 22.6830
- Minimo
- 22.4300
- Massimo
- 22.6800
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.93%
- Variazione Mensile
- 7.18%
- Variazione Semestrale
- 5.00%
- Variazione Annuale
- -10.71%
20 settembre, sabato