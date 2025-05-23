CotizacionesSecciones
AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.1500 USD 0.0585 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AFGD de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.0600, mientras que el máximo ha alcanzado 22.2400.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.0600 22.2400
Rango anual
18.8229 25.5800
Cierres anteriores
22.0915
Open
22.1500
Bid
22.1500
Ask
22.1530
Low
22.0600
High
22.2400
Volumen
33
Cambio diario
0.26%
Cambio mensual
4.68%
Cambio a 6 meses
2.55%
Cambio anual
-12.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B