AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.1500 USD 0.0585 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFGD de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.0600, mientras que el máximo ha alcanzado 22.2400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.0600 22.2400
Rango anual
18.8229 25.5800
- Cierres anteriores
- 22.0915
- Open
- 22.1500
- Bid
- 22.1500
- Ask
- 22.1530
- Low
- 22.0600
- High
- 22.2400
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 4.68%
- Cambio a 6 meses
- 2.55%
- Cambio anual
- -12.80%
