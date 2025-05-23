Währungen / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.4700 USD 0.3200 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFGD hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.1950 bis zu einem Hoch von 22.4700 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGD News
- 2 High-Yield, Investment-Grade Bonds For Your Retirement Portfolio
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
Tagesspanne
22.1950 22.4700
Jahresspanne
18.8229 25.5800
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.1500
- Eröffnung
- 22.2200
- Bid
- 22.4700
- Ask
- 22.4730
- Tief
- 22.1950
- Hoch
- 22.4700
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 1.44%
- Monatsänderung
- 6.19%
- 6-Monatsänderung
- 4.03%
- Jahresänderung
- -11.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K