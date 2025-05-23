KurseKategorien
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.4700 USD 0.3200 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFGD hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.1950 bis zu einem Hoch von 22.4700 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.1950 22.4700
Jahresspanne
18.8229 25.5800
Vorheriger Schlusskurs
22.1500
Eröffnung
22.2200
Bid
22.4700
Ask
22.4730
Tief
22.1950
Hoch
22.4700
Volumen
16
Tagesänderung
1.44%
Monatsänderung
6.19%
6-Monatsänderung
4.03%
Jahresänderung
-11.54%
