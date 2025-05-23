시세섹션
통화 / AFGD
주식로 돌아가기

AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.6800 USD 0.2100 (0.93%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AFGD 환율이 오늘 0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.4300이고 고가는 22.6800이었습니다.

American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGD News

일일 변동 비율
22.4300 22.6800
년간 변동
18.8229 25.5800
이전 종가
22.4700
시가
22.4400
Bid
22.6800
Ask
22.6830
저가
22.4300
고가
22.6800
볼륨
6
일일 변동
0.93%
월 변동
7.18%
6개월 변동
5.00%
년간 변동율
-10.71%
20 9월, 토요일