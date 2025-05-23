货币 / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.0600 USD 0.0315 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AFGD汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点22.0600和高点22.1750进行交易。
关注American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGD新闻
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
日范围
22.0600 22.1750
年范围
18.8229 25.5800
- 前一天收盘价
- 22.0915
- 开盘价
- 22.1500
- 卖价
- 22.0600
- 买价
- 22.0630
- 最低价
- 22.0600
- 最高价
- 22.1750
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 4.25%
- 6个月变化
- 2.13%
- 年变化
- -13.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值