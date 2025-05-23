CotationsSections
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due

22.6800 USD 0.2100 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFGD a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.4300 et à un maximum de 22.6800.

Suivez la dynamique American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.4300 22.6800
Range Annuel
18.8229 25.5800
Clôture Précédente
22.4700
Ouverture
22.4700
Bid
22.6800
Ask
22.6830
Plus Bas
22.4300
Plus Haut
22.6800
Volume
7
Changement quotidien
0.93%
Changement Mensuel
7.18%
Changement à 6 Mois
5.00%
Changement Annuel
-10.71%
