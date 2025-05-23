Devises / AFGD
AFGD: American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due
22.6800 USD 0.2100 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFGD a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.4300 et à un maximum de 22.6800.
Suivez la dynamique American Financial Group Inc 5.625% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
22.4300 22.6800
Range Annuel
18.8229 25.5800
- Clôture Précédente
- 22.4700
- Ouverture
- 22.4700
- Bid
- 22.6800
- Ask
- 22.6830
- Plus Bas
- 22.4300
- Plus Haut
- 22.6800
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.93%
- Changement Mensuel
- 7.18%
- Changement à 6 Mois
- 5.00%
- Changement Annuel
- -10.71%
20 septembre, samedi