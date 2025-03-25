Dövizler / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.7100 USD 0.0600 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFGC fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.6700 ve Yüksek fiyatı olarak 20.7700 aralığında işlem gördü.
American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AFGC haberleri
- 2 High-Yield, Investment-Grade Bonds For Your Retirement Portfolio
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- AFGC stock touches 52-week low at $18.06 amid market challenges
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
- AFGC Debentures: Still A Buy For Longer-Term Income Investors (NYSE:AFG)
Günlük aralık
20.6700 20.7700
Yıllık aralık
18.0100 23.2700
- Önceki kapanış
- 20.7700
- Açılış
- 20.6701
- Satış
- 20.7100
- Alış
- 20.7130
- Düşük
- 20.6700
- Yüksek
- 20.7700
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- -0.29%
- Aylık değişim
- 6.84%
- 6 aylık değişim
- 6.12%
- Yıllık değişim
- -7.75%
21 Eylül, Pazar