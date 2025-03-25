FiyatlarBölümler
Dövizler / AFGC
Geri dön - Hisse senetleri

AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due

20.7100 USD 0.0600 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFGC fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.6700 ve Yüksek fiyatı olarak 20.7700 aralığında işlem gördü.

American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGC haberleri

Günlük aralık
20.6700 20.7700
Yıllık aralık
18.0100 23.2700
Önceki kapanış
20.7700
Açılış
20.6701
Satış
20.7100
Alış
20.7130
Düşük
20.6700
Yüksek
20.7700
Hacim
8
Günlük değişim
-0.29%
Aylık değişim
6.84%
6 aylık değişim
6.12%
Yıllık değişim
-7.75%
21 Eylül, Pazar