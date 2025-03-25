Moedas / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.6900 USD 0.0950 (0.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFGC para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.6700 e o mais alto foi 20.7099.
Veja a dinâmica do par de moedas American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AFGC Notícias
- 2 High-Yield, Investment-Grade Bonds For Your Retirement Portfolio
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- AFGC stock touches 52-week low at $18.06 amid market challenges
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
- AFGC Debentures: Still A Buy For Longer-Term Income Investors (NYSE:AFG)
Faixa diária
20.6700 20.7099
Faixa anual
18.0100 23.2700
- Fechamento anterior
- 20.5950
- Open
- 20.6750
- Bid
- 20.6900
- Ask
- 20.6930
- Low
- 20.6700
- High
- 20.7099
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 6.73%
- Mudança de 6 meses
- 6.02%
- Mudança anual
- -7.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh