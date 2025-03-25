Divisas / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.5950 USD 0.0450 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFGC de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.5100, mientras que el máximo ha alcanzado 20.6500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
20.5100 20.6500
Rango anual
18.0100 23.2700
- Cierres anteriores
- 20.5500
- Open
- 20.5200
- Bid
- 20.5950
- Ask
- 20.5980
- Low
- 20.5100
- High
- 20.6500
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 6.24%
- Cambio a 6 meses
- 5.53%
- Cambio anual
- -8.26%
