AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due

20.5950 USD 0.0450 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AFGC de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.5100, mientras que el máximo ha alcanzado 20.6500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
20.5100 20.6500
Rango anual
18.0100 23.2700
Cierres anteriores
20.5500
Open
20.5200
Bid
20.5950
Ask
20.5980
Low
20.5100
High
20.6500
Volumen
50
Cambio diario
0.22%
Cambio mensual
6.24%
Cambio a 6 meses
5.53%
Cambio anual
-8.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B