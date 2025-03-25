Devises / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.7100 USD 0.0600 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFGC a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.6700 et à un maximum de 20.7700.
Suivez la dynamique American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AFGC Nouvelles
Range quotidien
20.6700 20.7700
Range Annuel
18.0100 23.2700
- Clôture Précédente
- 20.7700
- Ouverture
- 20.6701
- Bid
- 20.7100
- Ask
- 20.7130
- Plus Bas
- 20.6700
- Plus Haut
- 20.7700
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.29%
- Changement Mensuel
- 6.84%
- Changement à 6 Mois
- 6.12%
- Changement Annuel
- -7.75%
20 septembre, samedi