CotationsSections
Devises / AFGC
Retour à Actions

AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due

20.7100 USD 0.0600 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFGC a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.6700 et à un maximum de 20.7700.

Suivez la dynamique American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGC Nouvelles

Range quotidien
20.6700 20.7700
Range Annuel
18.0100 23.2700
Clôture Précédente
20.7700
Ouverture
20.6701
Bid
20.7100
Ask
20.7130
Plus Bas
20.6700
Plus Haut
20.7700
Volume
8
Changement quotidien
-0.29%
Changement Mensuel
6.84%
Changement à 6 Mois
6.12%
Changement Annuel
-7.75%
20 septembre, samedi