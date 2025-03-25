Valute / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.7100 USD 0.0600 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFGC ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.6700 e ad un massimo di 20.7700.
Segui le dinamiche di American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.6700 20.7700
Intervallo Annuale
18.0100 23.2700
- Chiusura Precedente
- 20.7700
- Apertura
- 20.6701
- Bid
- 20.7100
- Ask
- 20.7130
- Minimo
- 20.6700
- Massimo
- 20.7700
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 6.84%
- Variazione Semestrale
- 6.12%
- Variazione Annuale
- -7.75%
20 settembre, sabato