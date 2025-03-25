КотировкиРазделы
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due

20.5500 USD 0.1900 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFGC за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.3858, а максимальная — 20.6300.

Следите за динамикой American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.3858 20.6300
Годовой диапазон
18.0100 23.2700
Предыдущее закрытие
20.3600
Open
20.4100
Bid
20.5500
Ask
20.5530
Low
20.3858
High
20.6300
Объем
53
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
6.01%
6-месячное изменение
5.30%
Годовое изменение
-8.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.