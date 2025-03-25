Валюты / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.5500 USD 0.1900 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFGC за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.3858, а максимальная — 20.6300.
Следите за динамикой American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.3858 20.6300
Годовой диапазон
18.0100 23.2700
- Предыдущее закрытие
- 20.3600
- Open
- 20.4100
- Bid
- 20.5500
- Ask
- 20.5530
- Low
- 20.3858
- High
- 20.6300
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 6.01%
- 6-месячное изменение
- 5.30%
- Годовое изменение
- -8.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.