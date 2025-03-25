Währungen / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.7700 USD 0.1750 (0.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFGC hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.6700 bis zu einem Hoch von 20.7700 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.6700 20.7700
Jahresspanne
18.0100 23.2700
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.5950
- Eröffnung
- 20.6750
- Bid
- 20.7700
- Ask
- 20.7730
- Tief
- 20.6700
- Hoch
- 20.7700
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 7.14%
- 6-Monatsänderung
- 6.43%
- Jahresänderung
- -7.48%
