AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.7700 USD 0.1750 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFGCの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり20.6700の安値と20.7700の高値で取引されました。
American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGC News
1日のレンジ
20.6700 20.7700
1年のレンジ
18.0100 23.2700
- 以前の終値
- 20.5950
- 始値
- 20.6750
- 買値
- 20.7700
- 買値
- 20.7730
- 安値
- 20.6700
- 高値
- 20.7700
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- 0.85%
- 1ヶ月の変化
- 7.14%
- 6ヶ月の変化
- 6.43%
- 1年の変化
- -7.48%
