クォートセクション
通貨 / AFGC
株に戻る

AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due

20.7700 USD 0.1750 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFGCの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり20.6700の安値と20.7700の高値で取引されました。

American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFGC News

1日のレンジ
20.6700 20.7700
1年のレンジ
18.0100 23.2700
以前の終値
20.5950
始値
20.6750
買値
20.7700
買値
20.7730
安値
20.6700
高値
20.7700
出来高
24
1日の変化
0.85%
1ヶ月の変化
7.14%
6ヶ月の変化
6.43%
1年の変化
-7.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K