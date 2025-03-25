货币 / AFGC
AFGC: American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due
20.5620 USD 0.0120 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AFGC汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点20.5100和高点20.6300进行交易。
关注American Financial Group Inc 5.125% Subordinated Debentures due动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFGC新闻
- American Financial Group, Inc. (AFG) Presents at KBW Insurance Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc.'s Baby Bonds With Over 7% Yield (NYSE:AFG)
- American Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AFG)
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
- Retire With Long-Term Bonds: American Financial Group And Its Baby Bond AFGC (NYSE:AFG)
- AFGC stock touches 52-week low at $18.06 amid market challenges
- 2 Investment-Grade Baby Bonds For You And Me
- AFGC Debentures: Still A Buy For Longer-Term Income Investors (NYSE:AFG)
日范围
20.5100 20.6300
年范围
18.0100 23.2700
- 前一天收盘价
- 20.5500
- 开盘价
- 20.5200
- 卖价
- 20.5620
- 买价
- 20.5650
- 最低价
- 20.5100
- 最高价
- 20.6300
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 6.07%
- 6个月变化
- 5.37%
- 年变化
- -8.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值