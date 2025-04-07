FiyatlarBölümler
Dövizler / ADUS
Geri dön - Hisse senetleri

ADUS: Addus HomeCare Corporation

111.90 USD 2.09 (1.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADUS fiyatı bugün 1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.58 ve Yüksek fiyatı olarak 112.50 aralığında işlem gördü.

Addus HomeCare Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADUS haberleri

Günlük aralık
109.58 112.50
Yıllık aralık
88.96 136.72
Önceki kapanış
109.81
Açılış
110.50
Satış
111.90
Alış
112.20
Düşük
109.58
Yüksek
112.50
Hacim
565
Günlük değişim
1.90%
Aylık değişim
-2.70%
6 aylık değişim
13.75%
Yıllık değişim
-15.18%
21 Eylül, Pazar