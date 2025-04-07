Dövizler / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
111.90 USD 2.09 (1.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADUS fiyatı bugün 1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.58 ve Yüksek fiyatı olarak 112.50 aralığında işlem gördü.
Addus HomeCare Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
109.58 112.50
Yıllık aralık
88.96 136.72
- Önceki kapanış
- 109.81
- Açılış
- 110.50
- Satış
- 111.90
- Alış
- 112.20
- Düşük
- 109.58
- Yüksek
- 112.50
- Hacim
- 565
- Günlük değişim
- 1.90%
- Aylık değişim
- -2.70%
- 6 aylık değişim
- 13.75%
- Yıllık değişim
- -15.18%
21 Eylül, Pazar