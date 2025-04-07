Divisas / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
108.10 USD 0.25 (0.23%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADUS de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 107.57, mientras que el máximo ha alcanzado 110.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Addus HomeCare Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ADUS News
- UBS initiates Addus HomeCare stock with Buy rating on aging population trends
- Addus HomeCare names Heather Dixon as new president and COO
- Citizens JMP raises Ares Management stock price target to $205 from $195
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Revenue Up 22%
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amedisys (AMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Addus HomeCare stock
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Home Health Braces For Potential $1 Billion Cut In Medicare Payments - Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Addus HomeCare Comments on Budget Approval for In-Home Care Rate Increases in Illinois and Texas Markets
- Addus HomeCare at BofA Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Addus HomeCare Stock: A Cautious Hold (NASDAQ:ADUS)
Rango diario
107.57 110.11
Rango anual
88.96 136.72
- Cierres anteriores
- 108.35
- Open
- 110.02
- Bid
- 108.10
- Ask
- 108.40
- Low
- 107.57
- High
- 110.11
- Volumen
- 404
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -6.00%
- Cambio a 6 meses
- 9.89%
- Cambio anual
- -18.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B