통화 / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
111.90 USD 2.09 (1.90%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADUS 환율이 오늘 1.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 109.58이고 고가는 112.50이었습니다.
Addus HomeCare Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADUS News
일일 변동 비율
109.58 112.50
년간 변동
88.96 136.72
- 이전 종가
- 109.81
- 시가
- 110.50
- Bid
- 111.90
- Ask
- 112.20
- 저가
- 109.58
- 고가
- 112.50
- 볼륨
- 565
- 일일 변동
- 1.90%
- 월 변동
- -2.70%
- 6개월 변동
- 13.75%
- 년간 변동율
- -15.18%
20 9월, 토요일