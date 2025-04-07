通貨 / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
109.81 USD 1.71 (1.58%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADUSの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり107.26の安値と110.12の高値で取引されました。
Addus HomeCare Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ADUS News
- UBS initiates Addus HomeCare stock with Buy rating on aging population trends
- Addus HomeCare names Heather Dixon as new president and COO
- Citizens JMP raises Ares Management stock price target to $205 from $195
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Revenue Up 22%
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amedisys (AMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Addus HomeCare stock
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Home Health Braces For Potential $1 Billion Cut In Medicare Payments - Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Addus HomeCare Comments on Budget Approval for In-Home Care Rate Increases in Illinois and Texas Markets
- Addus HomeCare at BofA Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Addus HomeCare Stock: A Cautious Hold (NASDAQ:ADUS)
1日のレンジ
107.26 110.12
1年のレンジ
88.96 136.72
- 以前の終値
- 108.10
- 始値
- 108.08
- 買値
- 109.81
- 買値
- 110.11
- 安値
- 107.26
- 高値
- 110.12
- 出来高
- 299
- 1日の変化
- 1.58%
- 1ヶ月の変化
- -4.51%
- 6ヶ月の変化
- 11.63%
- 1年の変化
- -16.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K