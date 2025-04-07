Valute / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
111.90 USD 2.09 (1.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADUS ha avuto una variazione del 1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 109.58 e ad un massimo di 112.50.
Segui le dinamiche di Addus HomeCare Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADUS News
- UBS initiates Addus HomeCare stock with Buy rating on aging population trends
- Addus HomeCare names Heather Dixon as new president and COO
- Citizens JMP raises Ares Management stock price target to $205 from $195
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Revenue Up 22%
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amedisys (AMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Addus HomeCare stock
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Home Health Braces For Potential $1 Billion Cut In Medicare Payments - Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Addus HomeCare Comments on Budget Approval for In-Home Care Rate Increases in Illinois and Texas Markets
- Addus HomeCare at BofA Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Addus HomeCare Stock: A Cautious Hold (NASDAQ:ADUS)
Intervallo Giornaliero
109.58 112.50
Intervallo Annuale
88.96 136.72
- Chiusura Precedente
- 109.81
- Apertura
- 110.50
- Bid
- 111.90
- Ask
- 112.20
- Minimo
- 109.58
- Massimo
- 112.50
- Volume
- 565
- Variazione giornaliera
- 1.90%
- Variazione Mensile
- -2.70%
- Variazione Semestrale
- 13.75%
- Variazione Annuale
- -15.18%
20 settembre, sabato