CotationsSections
Devises / ADUS
Retour à Actions

ADUS: Addus HomeCare Corporation

111.90 USD 2.09 (1.90%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADUS a changé de 1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.58 et à un maximum de 112.50.

Suivez la dynamique Addus HomeCare Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADUS Nouvelles

Range quotidien
109.58 112.50
Range Annuel
88.96 136.72
Clôture Précédente
109.81
Ouverture
110.50
Bid
111.90
Ask
112.20
Plus Bas
109.58
Plus Haut
112.50
Volume
565
Changement quotidien
1.90%
Changement Mensuel
-2.70%
Changement à 6 Mois
13.75%
Changement Annuel
-15.18%
20 septembre, samedi