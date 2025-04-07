Devises / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
111.90 USD 2.09 (1.90%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADUS a changé de 1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.58 et à un maximum de 112.50.
Suivez la dynamique Addus HomeCare Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ADUS Nouvelles
- UBS initiates Addus HomeCare stock with Buy rating on aging population trends
- Addus HomeCare names Heather Dixon as new president and COO
- Citizens JMP raises Ares Management stock price target to $205 from $195
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Revenue Up 22%
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amedisys (AMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Addus HomeCare stock
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Home Health Braces For Potential $1 Billion Cut In Medicare Payments - Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Addus HomeCare Comments on Budget Approval for In-Home Care Rate Increases in Illinois and Texas Markets
- Addus HomeCare at BofA Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Addus HomeCare Stock: A Cautious Hold (NASDAQ:ADUS)
Range quotidien
109.58 112.50
Range Annuel
88.96 136.72
- Clôture Précédente
- 109.81
- Ouverture
- 110.50
- Bid
- 111.90
- Ask
- 112.20
- Plus Bas
- 109.58
- Plus Haut
- 112.50
- Volume
- 565
- Changement quotidien
- 1.90%
- Changement Mensuel
- -2.70%
- Changement à 6 Mois
- 13.75%
- Changement Annuel
- -15.18%
