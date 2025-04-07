КотировкиРазделы
ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation

108.35 USD 0.92 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADUS за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.94, а максимальная — 110.50.

Следите за динамикой Addus HomeCare Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
107.94 110.50
Годовой диапазон
88.96 136.72
Предыдущее закрытие
109.27
Open
108.97
Bid
108.35
Ask
108.65
Low
107.94
High
110.50
Объем
325
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
-5.78%
6-месячное изменение
10.15%
Годовое изменение
-17.87%
