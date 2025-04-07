Валюты / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
108.35 USD 0.92 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADUS за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.94, а максимальная — 110.50.
Следите за динамикой Addus HomeCare Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ADUS
- UBS initiates Addus HomeCare stock with Buy rating on aging population trends
- Addus HomeCare names Heather Dixon as new president and COO
- Citizens JMP raises Ares Management stock price target to $205 from $195
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Revenue Up 22%
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amedisys (AMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Addus HomeCare stock
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Home Health Braces For Potential $1 Billion Cut In Medicare Payments - Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Addus HomeCare Comments on Budget Approval for In-Home Care Rate Increases in Illinois and Texas Markets
- Addus HomeCare at BofA Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Addus HomeCare Stock: A Cautious Hold (NASDAQ:ADUS)
Дневной диапазон
107.94 110.50
Годовой диапазон
88.96 136.72
- Предыдущее закрытие
- 109.27
- Open
- 108.97
- Bid
- 108.35
- Ask
- 108.65
- Low
- 107.94
- High
- 110.50
- Объем
- 325
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -5.78%
- 6-месячное изменение
- 10.15%
- Годовое изменение
- -17.87%
