KurseKategorien
Währungen / ADUS
Zurück zum Aktien

ADUS: Addus HomeCare Corporation

109.81 USD 1.71 (1.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADUS hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.26 bis zu einem Hoch von 110.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Addus HomeCare Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADUS News

Tagesspanne
107.26 110.12
Jahresspanne
88.96 136.72
Vorheriger Schlusskurs
108.10
Eröffnung
108.08
Bid
109.81
Ask
110.11
Tief
107.26
Hoch
110.12
Volumen
299
Tagesänderung
1.58%
Monatsänderung
-4.51%
6-Monatsänderung
11.63%
Jahresänderung
-16.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K