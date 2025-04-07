Währungen / ADUS
ADUS: Addus HomeCare Corporation
109.81 USD 1.71 (1.58%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADUS hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.26 bis zu einem Hoch von 110.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Addus HomeCare Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
107.26 110.12
Jahresspanne
88.96 136.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 108.10
- Eröffnung
- 108.08
- Bid
- 109.81
- Ask
- 110.11
- Tief
- 107.26
- Hoch
- 110.12
- Volumen
- 299
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- -4.51%
- 6-Monatsänderung
- 11.63%
- Jahresänderung
- -16.76%
