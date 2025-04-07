Moedas / ADUS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ADUS: Addus HomeCare Corporation
108.50 USD 0.40 (0.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADUS para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.26 e o mais alto foi 110.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Addus HomeCare Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADUS Notícias
- UBS initiates Addus HomeCare stock with Buy rating on aging population trends
- Addus HomeCare names Heather Dixon as new president and COO
- Citizens JMP raises Ares Management stock price target to $205 from $195
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Revenue Up 22%
- Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Addus HomeCare (ADUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amedisys (AMED) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Addus HomeCare stock
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Home Health Braces For Potential $1 Billion Cut In Medicare Payments - Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Addus HomeCare Comments on Budget Approval for In-Home Care Rate Increases in Illinois and Texas Markets
- Addus HomeCare at BofA Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Addus HomeCare Stock: A Cautious Hold (NASDAQ:ADUS)
Faixa diária
107.26 110.06
Faixa anual
88.96 136.72
- Fechamento anterior
- 108.10
- Open
- 108.08
- Bid
- 108.50
- Ask
- 108.80
- Low
- 107.26
- High
- 110.06
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- -5.65%
- Mudança de 6 meses
- 10.30%
- Mudança anual
- -17.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh