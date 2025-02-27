Dövizler / ACT
ACT: Enact Holdings Inc
38.44 USD 0.10 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACT fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.29 ve Yüksek fiyatı olarak 38.75 aralığında işlem gördü.
Enact Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ACT haberleri
Günlük aralık
38.29 38.75
Yıllık aralık
30.79 39.47
- Önceki kapanış
- 38.34
- Açılış
- 38.45
- Satış
- 38.44
- Alış
- 38.74
- Düşük
- 38.29
- Yüksek
- 38.75
- Hacim
- 1.072 K
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- 2.48%
- 6 aylık değişim
- 10.71%
- Yıllık değişim
- 6.01%
21 Eylül, Pazar