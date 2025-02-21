KurseKategorien
ACT: Enact Holdings Inc

38.34 USD 0.60 (1.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACT hat sich für heute um 1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.74 bis zu einem Hoch von 38.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enact Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.74 38.48
Jahresspanne
30.79 39.47
Vorheriger Schlusskurs
37.74
Eröffnung
37.74
Bid
38.34
Ask
38.64
Tief
37.74
Hoch
38.48
Volumen
921
Tagesänderung
1.59%
Monatsänderung
2.21%
6-Monatsänderung
10.43%
Jahresänderung
5.74%
