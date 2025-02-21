Währungen / ACT
ACT: Enact Holdings Inc
38.34 USD 0.60 (1.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACT hat sich für heute um 1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.74 bis zu einem Hoch von 38.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enact Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.74 38.48
Jahresspanne
30.79 39.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.74
- Eröffnung
- 37.74
- Bid
- 38.34
- Ask
- 38.64
- Tief
- 37.74
- Hoch
- 38.48
- Volumen
- 921
- Tagesänderung
- 1.59%
- Monatsänderung
- 2.21%
- 6-Monatsänderung
- 10.43%
- Jahresänderung
- 5.74%
