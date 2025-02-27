통화 / ACT
ACT: Enact Holdings Inc
38.44 USD 0.10 (0.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACT 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.29이고 고가는 38.75이었습니다.
Enact Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
38.29 38.75
년간 변동
30.79 39.47
- 이전 종가
- 38.34
- 시가
- 38.45
- Bid
- 38.44
- Ask
- 38.74
- 저가
- 38.29
- 고가
- 38.75
- 볼륨
- 1.072 K
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- 2.48%
- 6개월 변동
- 10.71%
- 년간 변동율
- 6.01%
