CotationsSections
Devises / ACT
Retour à Actions

ACT: Enact Holdings Inc

38.44 USD 0.10 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACT a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.29 et à un maximum de 38.75.

Suivez la dynamique Enact Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACT Nouvelles

Range quotidien
38.29 38.75
Range Annuel
30.79 39.47
Clôture Précédente
38.34
Ouverture
38.45
Bid
38.44
Ask
38.74
Plus Bas
38.29
Plus Haut
38.75
Volume
1.072 K
Changement quotidien
0.26%
Changement Mensuel
2.48%
Changement à 6 Mois
10.71%
Changement Annuel
6.01%
20 septembre, samedi