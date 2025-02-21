Валюты / ACT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACT: Enact Holdings Inc
37.73 USD 0.49 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACT за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.58, а максимальная — 38.60.
Следите за динамикой Enact Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACT
- Enact Holdings stock hits all-time high at 38.87 USD
- MTG Outperforms Industry, Hits 52-Week High: How to Play the Stock
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Mr. Market Is Finally Recognizing Value In Genworth (NYSE:GNW)
- Barclays flags resilient retailers despite pressure on consumer demand
- Enact Holdings stock hits all-time high at 38.55 USD
- AIZ Rallies 12.5% in a Year: Time to Buy the Stock for Solid Returns?
- Radian Outperforms Industry, Trades at Discount: How to Play the Stock
- Enact Holdings stock reaches all-time high of 37.99 USD
- ‘Impossible position’ cited by truck manufacturers in lawsuit against California
- Enact Holdings earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Enact Holdings Q4 2024 slides: record adjusted income, strong capital returns
- Analysts Estimate Enact Holdings, Inc. (ACT) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- PFG Outperforms Industry, Trades at Premium: How to Play the Stock?
- Enact Stock Navigates Its Way Through An Ugly Housing Market (NASDAQ:ACT)
- Enact Holdings stock hits all-time high at 37.86 USD
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- Enact Holdings stock hits all-time high at 37.59 USD
- Enact Holdings Earned An Upgrade, And I’m Staying Long (NASDAQ:ACT)
- This Block Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Enact Holdings (NASDAQ:ACT), Onto Innovation (NYSE:ONTO)
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Enact Holdings, DexCom And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Enact Holdings (NASDAQ:ACT), DexCom (NASDAQ:DXCM)
- Genworth Continues Gradual Progress, But Enact Is Under Pressure (NYSE:GNW)
- AP sues Trump aides for restricting access over Gulf of Mexico name
Дневной диапазон
37.58 38.60
Годовой диапазон
30.79 39.47
- Предыдущее закрытие
- 38.22
- Open
- 38.15
- Bid
- 37.73
- Ask
- 38.03
- Low
- 37.58
- High
- 38.60
- Объем
- 790
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- 8.67%
- Годовое изменение
- 4.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.