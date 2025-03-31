ACSI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün American Customer Satisfaction ETF hisse senedi 66.16 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.16 - 66.16 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 66.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. ACSI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

American Customer Satisfaction ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? American Customer Satisfaction ETF hisse senedi şu anda 66.16 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.60% ve USD değerlerini izler. ACSI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ACSI hisse senedi nasıl alınır? American Customer Satisfaction ETF hisselerini şu anki 66.16 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.16 ve Ask 66.46 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ACSI fiyat hareketlerini takip edin.

ACSI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? American Customer Satisfaction ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.13 - 66.49 ve mevcut fiyatı 66.16 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.16 veya Ask 66.46 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.03% ve 6 aylık değişim oranı 10.78% değerlerini karşılaştırır. ACSI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

American Customer Satisfaction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? American Customer Satisfaction ETF hisse senedi yıllık olarak 66.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.13 - 66.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 66.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak American Customer Satisfaction ETF performansını takip edin.

American Customer Satisfaction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? American Customer Satisfaction ETF (ACSI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.16 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.13 - 66.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ACSI fiyat hareketlerini izleyin.