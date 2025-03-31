- Genel bakış
ACSI: American Customer Satisfaction ETF
ACSI fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.16 ve Yüksek fiyatı olarak 66.16 aralığında işlem gördü.
American Customer Satisfaction ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
ACSI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün American Customer Satisfaction ETF hisse senedi 66.16 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 66.16 - 66.16 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 66.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. ACSI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
American Customer Satisfaction ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
American Customer Satisfaction ETF hisse senedi şu anda 66.16 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.60% ve USD değerlerini izler. ACSI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ACSI hisse senedi nasıl alınır?
American Customer Satisfaction ETF hisselerini şu anki 66.16 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 66.16 ve Ask 66.46 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ACSI fiyat hareketlerini takip edin.
ACSI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
American Customer Satisfaction ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.13 - 66.49 ve mevcut fiyatı 66.16 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 66.16 veya Ask 66.46 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.03% ve 6 aylık değişim oranı 10.78% değerlerini karşılaştırır. ACSI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
American Customer Satisfaction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
American Customer Satisfaction ETF hisse senedi yıllık olarak 66.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.13 - 66.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 66.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak American Customer Satisfaction ETF performansını takip edin.
American Customer Satisfaction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
American Customer Satisfaction ETF (ACSI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 66.16 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.13 - 66.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ACSI fiyat hareketlerini izleyin.
ACSI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
American Customer Satisfaction ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 66.18 ve yıllık değişim oranı 13.60% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 66.18
- Açılış
- 66.16
- Satış
- 66.16
- Alış
- 66.46
- Düşük
- 66.16
- Yüksek
- 66.16
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- -0.03%
- 6 aylık değişim
- 10.78%
- Yıllık değişim
- 13.60%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
- 418
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
- 548
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B