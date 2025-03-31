KurseKategorien
ACSI: American Customer Satisfaction ETF

66.16 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACSI hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.16 bis zu einem Hoch von 66.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Customer Satisfaction ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ACSI heute?

Die Aktie von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) notiert heute bei 66.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 66.16 - 66.16 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.18 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von ACSI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ACSI Dividenden?

American Customer Satisfaction ETF wird derzeit mit 66.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACSI zu verfolgen.

Wie kaufe ich ACSI-Aktien?

Sie können Aktien von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) zum aktuellen Kurs von 66.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.16 oder 66.46 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACSI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ACSI-Aktien?

Bei einer Investition in American Customer Satisfaction ETF müssen die jährliche Spanne 54.13 - 66.49 und der aktuelle Kurs 66.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.03% und 10.78%, bevor sie Orders zu 66.16 oder 66.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACSI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von American Customer Satisfaction ETF?

Der höchste Kurs von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) im vergangenen Jahr lag bei 66.49. Innerhalb von 54.13 - 66.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Customer Satisfaction ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von American Customer Satisfaction ETF?

Der niedrigste Kurs von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) im Laufe des Jahres betrug 54.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.16 und der Spanne 54.13 - 66.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACSI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ACSI statt?

American Customer Satisfaction ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.18 und 13.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
66.16 66.16
Jahresspanne
54.13 66.49
Vorheriger Schlusskurs
66.18
Eröffnung
66.16
Bid
66.16
Ask
66.46
Tief
66.16
Hoch
66.16
Volumen
1
Tagesänderung
-0.03%
Monatsänderung
-0.03%
6-Monatsänderung
10.78%
Jahresänderung
13.60%
