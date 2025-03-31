- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACSI: American Customer Satisfaction ETF
Der Wechselkurs von ACSI hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.16 bis zu einem Hoch von 66.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Customer Satisfaction ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
ACSI News
- Ulta Beauty Ups Its Game With New CFO, Retail Power Plays - Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Increase In Bearish News Is Long-Term Bullish
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ACSI heute?
Die Aktie von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) notiert heute bei 66.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 66.16 - 66.16 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.18 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von ACSI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ACSI Dividenden?
American Customer Satisfaction ETF wird derzeit mit 66.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACSI zu verfolgen.
Wie kaufe ich ACSI-Aktien?
Sie können Aktien von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) zum aktuellen Kurs von 66.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 66.16 oder 66.46 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACSI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ACSI-Aktien?
Bei einer Investition in American Customer Satisfaction ETF müssen die jährliche Spanne 54.13 - 66.49 und der aktuelle Kurs 66.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.03% und 10.78%, bevor sie Orders zu 66.16 oder 66.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACSI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von American Customer Satisfaction ETF?
Der höchste Kurs von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) im vergangenen Jahr lag bei 66.49. Innerhalb von 54.13 - 66.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Customer Satisfaction ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von American Customer Satisfaction ETF?
Der niedrigste Kurs von American Customer Satisfaction ETF (ACSI) im Laufe des Jahres betrug 54.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 66.16 und der Spanne 54.13 - 66.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACSI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ACSI statt?
American Customer Satisfaction ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.18 und 13.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.18
- Eröffnung
- 66.16
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Tief
- 66.16
- Hoch
- 66.16
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- 10.78%
- Jahresänderung
- 13.60%