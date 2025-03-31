CotationsSections
ACSI: American Customer Satisfaction ETF

66.16 USD 0.02 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACSI a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.16 et à un maximum de 66.16.

Suivez la dynamique American Customer Satisfaction ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ACSI aujourd'hui ?

L'action American Customer Satisfaction ETF est cotée à 66.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans 66.16 - 66.16, a clôturé hier à 66.18 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ACSI présente ces mises à jour.

L'action American Customer Satisfaction ETF verse-t-elle des dividendes ?

American Customer Satisfaction ETF est actuellement valorisé à 66.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ACSI.

Comment acheter des actions ACSI ?

Vous pouvez acheter des actions American Customer Satisfaction ETF au cours actuel de 66.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 66.16 ou de 66.46, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ACSI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ACSI ?

Investir dans American Customer Satisfaction ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.13 - 66.49 et le prix actuel 66.16. Beaucoup comparent -0.03% et 10.78% avant de passer des ordres à 66.16 ou 66.46. Consultez le graphique du cours de ACSI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action American Customer Satisfaction ETF ?

Le cours le plus élevé de American Customer Satisfaction ETF l'année dernière était 66.49. Au cours de 54.13 - 66.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Customer Satisfaction ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action American Customer Satisfaction ETF ?

Le cours le plus bas de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) sur l'année a été 54.13. Sa comparaison avec 66.16 et 54.13 - 66.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ACSI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ACSI a-t-elle été divisée ?

American Customer Satisfaction ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.18 et 13.60% après les opérations sur titres.

Range quotidien
66.16 66.16
Range Annuel
54.13 66.49
Clôture Précédente
66.18
Ouverture
66.16
Bid
66.16
Ask
66.46
Plus Bas
66.16
Plus Haut
66.16
Volume
1
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
-0.03%
Changement à 6 Mois
10.78%
Changement Annuel
13.60%
17 octobre, vendredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permis de Construction
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons m/m
Act
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice des Prix à l'Importation m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice des Prix à l'Exportation m/m
Act
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle
Act
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle a/a
Act
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
547
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B