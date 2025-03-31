- Aperçu
ACSI: American Customer Satisfaction ETF
Le taux de change de ACSI a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.16 et à un maximum de 66.16.
Suivez la dynamique American Customer Satisfaction ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ACSI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ACSI aujourd'hui ?
L'action American Customer Satisfaction ETF est cotée à 66.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans 66.16 - 66.16, a clôturé hier à 66.18 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de ACSI présente ces mises à jour.
L'action American Customer Satisfaction ETF verse-t-elle des dividendes ?
American Customer Satisfaction ETF est actuellement valorisé à 66.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ACSI.
Comment acheter des actions ACSI ?
Vous pouvez acheter des actions American Customer Satisfaction ETF au cours actuel de 66.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 66.16 ou de 66.46, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ACSI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ACSI ?
Investir dans American Customer Satisfaction ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.13 - 66.49 et le prix actuel 66.16. Beaucoup comparent -0.03% et 10.78% avant de passer des ordres à 66.16 ou 66.46. Consultez le graphique du cours de ACSI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action American Customer Satisfaction ETF ?
Le cours le plus élevé de American Customer Satisfaction ETF l'année dernière était 66.49. Au cours de 54.13 - 66.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Customer Satisfaction ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action American Customer Satisfaction ETF ?
Le cours le plus bas de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) sur l'année a été 54.13. Sa comparaison avec 66.16 et 54.13 - 66.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ACSI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ACSI a-t-elle été divisée ?
American Customer Satisfaction ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.18 et 13.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 66.18
- Ouverture
- 66.16
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Plus Bas
- 66.16
- Plus Haut
- 66.16
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- -0.03%
- Changement à 6 Mois
- 10.78%
- Changement Annuel
- 13.60%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B