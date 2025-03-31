- Visão do mercado
ACSI: American Customer Satisfaction ETF
A taxa do ACSI para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.16 e o mais alto foi 66.16.
Veja a dinâmica do par de moedas American Customer Satisfaction ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ACSI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ACSI hoje?
Hoje American Customer Satisfaction ETF (ACSI) está avaliado em 66.16. O instrumento é negociado dentro de 66.16 - 66.16, o fechamento de ontem foi 66.18, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ACSI em tempo real.
As ações de American Customer Satisfaction ETF pagam dividendos?
Atualmente American Customer Satisfaction ETF está avaliado em 66.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.60% e USD. Monitore os movimentos de ACSI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ACSI?
Você pode comprar ações de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) pelo preço atual 66.16. Ordens geralmente são executadas perto de 66.16 ou 66.46, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ACSI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ACSI?
Investir em American Customer Satisfaction ETF envolve considerar a faixa anual 54.13 - 66.49 e o preço atual 66.16. Muitos comparam -0.03% e 10.78% antes de enviar ordens em 66.16 ou 66.46. Estude as mudanças diárias de preço de ACSI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações American Customer Satisfaction ETF?
O maior preço de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) no último ano foi 66.49. As ações oscilaram bastante dentro de 54.13 - 66.49, e a comparação com 66.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Customer Satisfaction ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações American Customer Satisfaction ETF?
O menor preço de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) no ano foi 54.13. A comparação com o preço atual 66.16 e 54.13 - 66.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ACSI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ACSI?
No passado American Customer Satisfaction ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 66.18 e 13.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 66.18
- Open
- 66.16
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Low
- 66.16
- High
- 66.16
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- -0.03%
- Mudança de 6 meses
- 10.78%
- Mudança anual
- 13.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh