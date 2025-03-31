- Обзор рынка
ACSI: American Customer Satisfaction ETF
Курс ACSI за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.16, а максимальная — 66.16.
Следите за динамикой American Customer Satisfaction ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACSI сегодня?
American Customer Satisfaction ETF (ACSI) сегодня оценивается на уровне 66.16. Инструмент торгуется в пределах 66.16 - 66.16, вчерашнее закрытие составило 66.18, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Customer Satisfaction ETF?
American Customer Satisfaction ETF в настоящее время оценивается в 66.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.60% и USD. Отслеживайте движения ACSI на графике в реальном времени.
Как купить акции ACSI?
Вы можете купить акции American Customer Satisfaction ETF (ACSI) по текущей цене 66.16. Ордера обычно размещаются около 66.16 или 66.46, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACSI?
Инвестирование в American Customer Satisfaction ETF предполагает учет годового диапазона 54.13 - 66.49 и текущей цены 66.16. Многие сравнивают -0.03% и 10.78% перед размещением ордеров на 66.16 или 66.46. Изучайте ежедневные изменения цены ACSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Customer Satisfaction ETF?
Самая высокая цена American Customer Satisfaction ETF (ACSI) за последний год составила 66.49. Акции заметно колебались в пределах 54.13 - 66.49, сравнение с 66.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Customer Satisfaction ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Customer Satisfaction ETF?
Самая низкая цена American Customer Satisfaction ETF (ACSI) за год составила 54.13. Сравнение с текущими 66.16 и 54.13 - 66.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACSI?
В прошлом American Customer Satisfaction ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.18 и 13.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.18
- Open
- 66.16
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Low
- 66.16
- High
- 66.16
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 10.78%
- Годовое изменение
- 13.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд