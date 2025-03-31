КотировкиРазделы
Валюты / ACSI
ACSI: American Customer Satisfaction ETF

66.16 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACSI за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.16, а максимальная — 66.16.

Следите за динамикой American Customer Satisfaction ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ACSI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACSI сегодня?

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) сегодня оценивается на уровне 66.16. Инструмент торгуется в пределах 66.16 - 66.16, вчерашнее закрытие составило 66.18, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Customer Satisfaction ETF?

American Customer Satisfaction ETF в настоящее время оценивается в 66.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.60% и USD. Отслеживайте движения ACSI на графике в реальном времени.

Как купить акции ACSI?

Вы можете купить акции American Customer Satisfaction ETF (ACSI) по текущей цене 66.16. Ордера обычно размещаются около 66.16 или 66.46, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACSI?

Инвестирование в American Customer Satisfaction ETF предполагает учет годового диапазона 54.13 - 66.49 и текущей цены 66.16. Многие сравнивают -0.03% и 10.78% перед размещением ордеров на 66.16 или 66.46. Изучайте ежедневные изменения цены ACSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Customer Satisfaction ETF?

Самая высокая цена American Customer Satisfaction ETF (ACSI) за последний год составила 66.49. Акции заметно колебались в пределах 54.13 - 66.49, сравнение с 66.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Customer Satisfaction ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Customer Satisfaction ETF?

Самая низкая цена American Customer Satisfaction ETF (ACSI) за год составила 54.13. Сравнение с текущими 66.16 и 54.13 - 66.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACSI?

В прошлом American Customer Satisfaction ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.18 и 13.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.16 66.16
Годовой диапазон
54.13 66.49
Предыдущее закрытие
66.18
Open
66.16
Bid
66.16
Ask
66.46
Low
66.16
High
66.16
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
-0.03%
6-месячное изменение
10.78%
Годовое изменение
13.60%
