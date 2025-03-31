クォートセクション
通貨 / ACSI
ACSI: American Customer Satisfaction ETF

66.16 USD 0.02 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACSIの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり66.16の安値と66.16の高値で取引されました。

American Customer Satisfaction ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ACSI株の現在の価格は？

American Customer Satisfaction ETFの株価は本日66.16です。66.16 - 66.16内で取引され、前日の終値は66.18、取引量は1に達しました。ACSIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

American Customer Satisfaction ETFの株は配当を出しますか？

American Customer Satisfaction ETFの現在の価格は66.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.60%やUSDにも注目します。ACSIの動きはライブチャートで確認できます。

ACSI株を買う方法は？

American Customer Satisfaction ETFの株は現在66.16で購入可能です。注文は通常66.16または66.46付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。ACSIの最新情報はライブチャートで確認できます。

ACSI株に投資する方法は？

American Customer Satisfaction ETFへの投資では、年間の値幅54.13 - 66.49と現在の66.16を考慮します。注文は多くの場合66.16や66.46で行われる前に、-0.03%や10.78%と比較されます。ACSIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

American Customer Satisfaction ETFの株の最高値は？

American Customer Satisfaction ETFの過去1年の最高値は66.49でした。54.13 - 66.49内で株価は大きく変動し、66.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Customer Satisfaction ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

American Customer Satisfaction ETFの株の最低値は？

American Customer Satisfaction ETF(ACSI)の年間最安値は54.13でした。現在の66.16や54.13 - 66.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ACSIの動きはライブチャートで確認できます。

ACSIの株式分割はいつ行われましたか？

American Customer Satisfaction ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、66.18、13.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
66.16 66.16
1年のレンジ
54.13 66.49
以前の終値
66.18
始値
66.16
買値
66.16
買値
66.46
安値
66.16
高値
66.16
出来高
1
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
-0.03%
6ヶ月の変化
10.78%
1年の変化
13.60%
