ACSI: American Customer Satisfaction ETF

66.16 USD 0.02 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACSI ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.16 e ad un massimo di 66.16.

Segui le dinamiche di American Customer Satisfaction ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ACSI oggi?

Oggi le azioni American Customer Satisfaction ETF sono prezzate a 66.16. Viene scambiato all'interno di 66.16 - 66.16, la chiusura di ieri è stata 66.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ACSI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni American Customer Satisfaction ETF pagano dividendi?

American Customer Satisfaction ETF è attualmente valutato a 66.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ACSI.

Come acquistare azioni ACSI?

Puoi acquistare azioni American Customer Satisfaction ETF al prezzo attuale di 66.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 66.16 o 66.46, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ACSI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ACSI?

Investire in American Customer Satisfaction ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.13 - 66.49 e il prezzo attuale 66.16. Molti confrontano -0.03% e 10.78% prima di effettuare ordini su 66.16 o 66.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ACSI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni American Customer Satisfaction ETF?

Il prezzo massimo di American Customer Satisfaction ETF nell'ultimo anno è stato 66.49. All'interno di 54.13 - 66.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Customer Satisfaction ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni American Customer Satisfaction ETF?

Il prezzo più basso di American Customer Satisfaction ETF (ACSI) nel corso dell'anno è stato 54.13. Confrontandolo con gli attuali 66.16 e 54.13 - 66.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ACSI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ACSI?

American Customer Satisfaction ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.18 e 13.60%.

Intervallo Giornaliero
66.16 66.16
Intervallo Annuale
54.13 66.49
Chiusura Precedente
66.18
Apertura
66.16
Bid
66.16
Ask
66.46
Minimo
66.16
Massimo
66.16
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
-0.03%
Variazione Semestrale
10.78%
Variazione Annuale
13.60%
17 ottobre, venerdì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Inizio degli Alloggi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permessi Edilizi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Inizio degli Alloggi m/m
Agire
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Importazione m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Esportazione m/m
Agire
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale Fed m/m
Agire
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale
Agire
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
548
Fcst
Prev
547
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:00
USD
Transazioni Nette a Lungo Termine TIC
Agire
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B