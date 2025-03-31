- Panorámica
ACSI: American Customer Satisfaction ETF
El tipo de cambio de ACSI de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.16, mientras que el máximo ha alcanzado 66.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Customer Satisfaction ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ACSI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ACSI hoy?
American Customer Satisfaction ETF (ACSI) se evalúa hoy en 66.16. El instrumento se negocia dentro de 66.16 - 66.16; el cierre de ayer ha sido 66.18 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ACSI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Customer Satisfaction ETF?
American Customer Satisfaction ETF se evalúa actualmente en 66.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.60% y USD. Monitoree los movimientos de ACSI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ACSI?
Puede comprar acciones de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) al precio actual de 66.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 66.16 o 66.46, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ACSI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ACSI?
Invertir en American Customer Satisfaction ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.13 - 66.49 y el precio actual 66.16. Muchos comparan -0.03% y 10.78% antes de colocar órdenes en 66.16 o 66.46. Estudie los cambios diarios de precios de ACSI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de American Customer Satisfaction ETF?
El precio más alto de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) en el último año ha sido 66.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.13 - 66.49, una comparación con 66.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Customer Satisfaction ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de American Customer Satisfaction ETF?
El precio más bajo de American Customer Satisfaction ETF (ACSI) para el año ha sido 54.13. La comparación con los actuales 66.16 y 54.13 - 66.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ACSI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ACSI?
En el pasado, American Customer Satisfaction ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 66.18 y 13.60% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 66.18
- Open
- 66.16
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Low
- 66.16
- High
- 66.16
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- -0.03%
- Cambio a 6 meses
- 10.78%
- Cambio anual
- 13.60%