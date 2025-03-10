FiyatlarBölümler
Dövizler / ACR
ACR: ACRES Commercial Realty Corp

20.90 USD 0.20 (0.95%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACR fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.45 ve Yüksek fiyatı olarak 21.32 aralığında işlem gördü.

ACRES Commercial Realty Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ACR haberleri

Günlük aralık
20.45 21.32
Yıllık aralık
14.90 23.81
Önceki kapanış
21.10
Açılış
21.32
Satış
20.90
Alış
21.20
Düşük
20.45
Yüksek
21.32
Hacim
45
Günlük değişim
-0.95%
Aylık değişim
-0.10%
6 aylık değişim
-3.64%
Yıllık değişim
32.70%
21 Eylül, Pazar