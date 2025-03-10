货币 / ACR
ACR: ACRES Commercial Realty Corp
20.83 USD 0.16 (0.77%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACR汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点20.68和高点21.05进行交易。
关注ACRES Commercial Realty Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACR新闻
- Eagle Point sells acres commercial realty (ACR) stock for $242,875
- Eagle point sells acres commercial realty (ACR) stock worth $241k
- JMP raises Acres Commercial Realty stock price target to $23 on growth outlook
- Eagle Point sells acres commercial realty (ACR) stock for $71k
- Eagle point sells ACRES commercial realty corp. (ACR) stock for $24,272
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump In Q3 - ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Earnings call transcript: Axactor Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- Axactor Q2 2025 presentation: 102% collection rate drives double-digit ROE
- Eagle Point sells acres Commercial Realty Corp (ACR) stock for $328,417
- Eagle Point sells ACRES commercial realty (ACR) stock for $328,417
- Acres Commercial Realty stock holds Market Outperform rating at JMP
- Acres Commercial Realty earnings missed by $0.28, revenue was in line with estimates
- ACRES Commercial Realty Q2 2025 slides: Narrowing losses amid portfolio growth
- Eagle point sells acres commercial realty (ACR) stock for $338,605
- Eagle Point Credit Management sells ACRES commercial realty shares
- Eagle Point sells acres commercial realty shares worth $43,267
- Eagle Point sells acres (ACR) preferred stock worth $46490
- ACRES Commercial Realty: Stock Buybacks Continue As Commons Discount Is Sticky (NYSE:ACR)
- ACRES Commercial Realty Corp. Declares Quarterly Cash Dividends for its Preferred Stock
- Earn Double-Digit Returns With ACRES Commercial Realty Preferreds (NYSE:ACR.PR.D)
- Baby Bonds, Preferreds, And Helping Investors Afford Retirement
- ACRES Commercial Realty: Are The Commons Still A Buy? (NYSE:ACR)
日范围
20.68 21.05
年范围
14.90 23.81
- 前一天收盘价
- 20.67
- 开盘价
- 21.05
- 卖价
- 20.83
- 买价
- 21.13
- 最低价
- 20.68
- 最高价
- 21.05
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- -0.43%
- 6个月变化
- -3.96%
- 年变化
- 32.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值