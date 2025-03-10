Валюты / ACR
ACR: ACRES Commercial Realty Corp
20.67 USD 0.13 (0.62%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACR за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.58, а максимальная — 20.93.
Следите за динамикой ACRES Commercial Realty Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACR
- Eagle Point продает акции ACRES Commercial Realty (ACR) на сумму $242 875
- Eagle Point продает акции ACRES Commercial Realty (ACR) на сумму $241 тыс.
- JMP raises Acres Commercial Realty stock price target to $23 on growth outlook
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump In Q3 - ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Acres Commercial Realty stock holds Market Outperform rating at JMP
- Acres Commercial Realty earnings missed by $0.28, revenue was in line with estimates
- ACRES Commercial Realty Q2 2025 slides: Narrowing losses amid portfolio growth
- ACRES Commercial Realty: Stock Buybacks Continue As Commons Discount Is Sticky (NYSE:ACR)
- ACRES Commercial Realty Corp. Declares Quarterly Cash Dividends for its Preferred Stock
- Earn Double-Digit Returns With ACRES Commercial Realty Preferreds (NYSE:ACR.PR.D)
- Baby Bonds, Preferreds, And Helping Investors Afford Retirement
- ACRES Commercial Realty: Are The Commons Still A Buy? (NYSE:ACR)
Дневной диапазон
20.58 20.93
Годовой диапазон
14.90 23.81
- Предыдущее закрытие
- 20.80
- Open
- 20.85
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Low
- 20.58
- High
- 20.93
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -1.20%
- 6-месячное изменение
- -4.70%
- Годовое изменение
- 31.24%
