ACR: ACRES Commercial Realty Corp
21.30 USD 0.20 (0.95%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACR hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.14 bis zu einem Hoch von 21.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACRES Commercial Realty Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACR News
- Großaktionär Eagle Point veräußert ACR-Vorzugsaktien im Wert von 242.875 $
- Eagle Point veräußert ACR-Vorzugsaktien im Wert von 241.000 US-Dollar
- JMP hebt Kursziel für Acres Commercial Realty wegen Wachstumsaussichten auf 23 $ an
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump In Q3 - ACRES Commercial Realty (NYSE:ACR), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Earnings call transcript: Axactor Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- Axactor Q2 2025 presentation: 102% collection rate drives double-digit ROE
- Eagle Point sells acres Commercial Realty Corp (ACR) stock for $328,417
- Acres Commercial Realty stock holds Market Outperform rating at JMP
- Acres Commercial Realty earnings missed by $0.28, revenue was in line with estimates
- ACRES Commercial Realty Q2 2025 slides: Narrowing losses amid portfolio growth
- ACRES Commercial Realty: Stock Buybacks Continue As Commons Discount Is Sticky (NYSE:ACR)
- ACRES Commercial Realty Corp. Declares Quarterly Cash Dividends for its Preferred Stock
- Earn Double-Digit Returns With ACRES Commercial Realty Preferreds (NYSE:ACR.PR.D)
- Baby Bonds, Preferreds, And Helping Investors Afford Retirement
Tagesspanne
21.14 21.32
Jahresspanne
14.90 23.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.10
- Eröffnung
- 21.32
- Bid
- 21.30
- Ask
- 21.60
- Tief
- 21.14
- Hoch
- 21.32
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- 1.82%
- 6-Monatsänderung
- -1.80%
- Jahresänderung
- 35.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K