ACR: ACRES Commercial Realty Corp
20.90 USD 0.20 (0.95%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACR a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.45 et à un maximum de 21.32.
Suivez la dynamique ACRES Commercial Realty Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ACR Nouvelles
- Eagle Point vend des actions ACRES Commercial Realty (ACR) pour 242.875€
- Eagle Point vend des actions ACRES Commercial Realty (ACR) d’une valeur de 241.000€
- JMP relève l’objectif de cours d’Acres Commercial Realty à 23€ sur les perspectives de croissance
Range quotidien
20.45 21.32
Range Annuel
14.90 23.81
- Clôture Précédente
- 21.10
- Ouverture
- 21.32
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- Plus Bas
- 20.45
- Plus Haut
- 21.32
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -0.95%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- -3.64%
- Changement Annuel
- 32.70%
20 septembre, samedi