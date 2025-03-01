FiyatlarBölümler
ACES: ALPS Clean Energy ETF

31.11 USD 0.10 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACES fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.95 ve Yüksek fiyatı olarak 31.38 aralığında işlem gördü.

ALPS Clean Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
30.95 31.38
Yıllık aralık
19.92 31.38
Önceki kapanış
31.01
Açılış
31.25
Satış
31.11
Alış
31.41
Düşük
30.95
Yüksek
31.38
Hacim
111
Günlük değişim
0.32%
Aylık değişim
8.51%
6 aylık değişim
34.27%
Yıllık değişim
6.54%
21 Eylül, Pazar