Dövizler / ACES
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACES: ALPS Clean Energy ETF
31.11 USD 0.10 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACES fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.95 ve Yüksek fiyatı olarak 31.38 aralığında işlem gördü.
ALPS Clean Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACES haberleri
- Fed Likely to Cut Rate Today: 5 Clean Energy ETFs in Focus
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- PT Aspirasi Hidup Indonesia Q1 2025 slides: Sales up 7.2%, profit down 30.9% amid rebranding
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Strengthening U.S. Domestic Clean Energy Production Is Key To Reducing Tariff Shocks
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
Günlük aralık
30.95 31.38
Yıllık aralık
19.92 31.38
- Önceki kapanış
- 31.01
- Açılış
- 31.25
- Satış
- 31.11
- Alış
- 31.41
- Düşük
- 30.95
- Yüksek
- 31.38
- Hacim
- 111
- Günlük değişim
- 0.32%
- Aylık değişim
- 8.51%
- 6 aylık değişim
- 34.27%
- Yıllık değişim
- 6.54%
21 Eylül, Pazar